Calciomercato Milan – Gazidis ha scelto il bomber da 25 gol: arriva un baby gioiello!

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan continua a monitorare il mercato, in vista della prossima stagione. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è uno degli argomenti principali, in questo senso, per i rossoneri. Se lo svedese, infatti, decidesse di non rinnovare con il club meneghino, allora il Diavolo sarebbe costretto a cercare una nuova punta. Gazidis e Moncada non vogliono farsi trovare impreparati a questa possibile eventualità e sulla lista dei possibili acquisti figurano diversi attaccanti. Tra questi c’è sicuramente anche Jonathan David, centravanti millenials, esploso questa stagione tra le fila del Gent dove ha segnato 23 gol. Il Milan però dovrà fare i conti con la concorrenza, che arriva dall’Italia, infatti anche altri due club di Serie A stanno seguendo il calciatore. Si tratta principalmente del Napoli. E Gazidis non si vuole fermare a questo grande talento. Ecco quelli che sono i 4 grandi obiettivi del Milan per la prossima stagione! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA