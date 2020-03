Calciomercato Milan – Gazidis blocca tutto: “Salta l’affare estivo!”

CALCIOMERCATO MILAN – Sono ore decisive in casa rossonera, con Ivan Gazidis pronto a prendere pieni poteri. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità dell’addio di Boban. Il croato non è disposto a rimanere a Milanello fino a giugno come “traghettatore” in vista di un nuovo progetto tecnico. Per evitare problemi e polemiche Maldini e Pioli rimarranno fino al termine della stagione, poi sarà rivoluzione. In realtà la ventata d’aria fresca è già in arrivo, con Gazidis che sta lavorando per giugno. Uno dei nomi caldissimi di queste ore è quello di Franck Kessié, e ci sono novità importanti. Nelle ultime ore si parla con insistenza di un primo interessamento dell’Arsenal per il centrocampista ivoriano. Gazidis però ha subito frenato i Gunners, perché prima vuole far valutare l’intera rosa a Rangnick, che con ogni probabilità sarà il prossimo allenatore dei rossoneri. Kessié essendo un classe ’96 e avendo un ingaggio che rientra nel parametro fissato da Gazidis può essere un elemento importante per il futuro. Decisiva sarà la valutazione di Rangnick. Nei giorni precedenti aveva fatto intendere che Kessié potrebbe non essere un elemento fondamentale del suo progetto tecnico. E intanto Gazidis continua la sua rivoluzione. Da Donnarumma passando per Ibrahimovic, l’amministratore delegato fa fuori 5 big! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA