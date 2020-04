Calciomercato Milan – Elliott scende in campo: ecco il colpo che fa sognare i tifosi!

Lo precisiamo subito: è, al momento, solo una grande suggestione, un’idea, un’ipotesi, un sogno. Sarà davvero possibile vedere, nella prossima stagione, Mauro Icardi con la maglia del Milan? Secondo il Corriere dello Sport tale eventualità non sarebbe così remota. I vari pezzi del puzzle mercato, se messi nei giusti posti, potrebbero dare il là ad un’operazione assolutamente clamorosa. Attualmente, Icardi è in prestito dai nerazzurri ai parigini, con diritto di riscatto fissato sui 65 milioni di euro. Il suo futuro, però, potrebbe diventare ingombrante per i nerazzurri, dato che Leonardo non avrebbe intenzione di riscattarlo, consegnando a Suning e Marotta zero euro e una bella gatta da pelare. Stando all’indiscrezione riferita dal Corriere dello Sport, Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante, sarebbe intenzionata a riportare il marito in Serie A; da Torino continuano a suonare le sirene bianconere, ma Marotta non vorrebbe rischiare di rinforzare una diretta rivale per lo Scudetto ed è qui che potrebbe nascere l’opzione Milan. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA