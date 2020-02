Calciomercato Milan – Dopo la delusione di Firenze, la notizia fa sognare i tifosi

CALCIOMERCATO MILAN – Un pareggio che frena la corsa del Milan nella lotta all’Europa League. Un’occasione sprecata vista anche la superiorità numerica dei rossoneri dopo l’espulsione di Dalbert. La società sa perfettamente che deve rientrare in Europa, ma gli obiettivi sono ben altri. A confermarlo è stato il direttore sportivo del Milan Ricky Massara. Il dirigente rossonero ha affermato ai microfoni di DAZN che questa società vuole puntare in alto. Uno dei nomi su cui arrivano conferme importanti è quello di Thiago Silva. Il brasiliano è legatissimo al Milan e il suo futuro al PSG è sempre più dubbioso. I parigini non hanno deciso se rinnovare o meno il contratto di Thiago Silva, e ora i rossoneri stanno cercando di inserirsi. L’idea è quella di far chiudere la carriera al brasiliano proprio dove è diventato grande. E arriva la notizia definitiva, la società ha deciso: pugno durissimo per tre giocatori, a giugno sarà addio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA