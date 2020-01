Calciomercato Milan, dopo il match arriva la bomba: l’idea è incredibile!

MERCATO MILAN – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic non può restare isolato. Il Milan deve rilanciarsi e recuperare posizioni in classifica il prima possibile. Per riuscirci c’è bisogno di qualche rinforzo, il solo ritorno di Zlatan non può bastare. Ai rossoneri serve anche un difensore, e mentre la trattativa per Todibo sembra accelerare, Maldini e Boban ne stanno già intavolando un’altra. L’idea sarebbe quella di liberarsi di Mattia Caldara, falcidiato dagli infortuni e mai veramente a disposizione del Milan. L’ex Atalanta, svela Tuttosport, potrebbe tornare proprio a Bergamo, in uno scambio con un altro centrale della Dea. Si tratta di Simon Kjaer, difensore esperto che potrebbe davvero far comodo al Milan. Il danese rappresenterebbe, anche soltanto a livello numerico, un valore aggiunto rispetto a Caldara, che invece potrebbe tentare di rilanciarsi in un club che è un po’ come casa sua. I rossoneri potrebbero anche mantenere il controllo sul giocatore, che resta uno dei migliori prospetti del calcio italiano. L’idea svelata dal quotidiano torinese infatti sarebbe quella di uno scambio di prestiti, che consentirebbe al Milan di avere un giocatore pronto, pur continuando a investire su Caldara. Nel frattempo arriva clamorosamente il blitz di queste ore della società rossonera: Maldini sta per chiudere addirittura quattro affari entro il weekend! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA