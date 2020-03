Calciomercato Milan – Di Marzio fa tremare i tifosi: fatto fuori anche Ibra?

CALCIOMERCATO MILAN – Quello che sta succedendo in queste ore in casa Milan ha del clamoroso. La rivoluzione partita per volere di Elliott può cambiare completamente il futuro dei rossoneri. A cominciare dall’area tecnica, il cui destino è segnato. Sia Maldini che Boban infatti lasceranno il Milan al termine della stagione. Non saranno però solo loro a partire, e lo scenario presentato da Gianluca Di Marzio fa tremare i tifosi. Nello specifico, si parla di Ibra: “Maldini e Boban sono stati gli artefici del ritorno di Ibra al Milan, ma con l’addio di tutti e due mi pare difficile che lo svedese possa accettare di rimanere. Ci sono stati momenti in cui le parti della dirigenza rossonera non erano d’accordo: Ibrahimovic e Kjaer sono stati forzati molto dall’area tecnica, sono stati voluti da Maldini e Boban. Sono due giocatori forti ma hanno una carta d’identità che non sposa l’idea dei vertici societari”. E intanto Gazidis fa fuori Boban e Maldini, preparando già il mercato estivo. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA