Calciomercato Milan – Di Marzio conferma: “Lunedì le visite, Gazidis ha chiuso il colpo!”

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia Gazidis chiude il primo colpo per la prossima stagione. Tramite il proprio sito, l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha confermato l'arrivo di Pierre Kalulu. Come riportato qualche giorno fa da L'Equipe, il Milan ha puntato con forza sul terzino classe 2000 di proprietà del Lione che arriverà nelle prossime ore a Milano. I rossoneri hanno già fissato per lunedì le visite mediche del francese, che firmerà poi un contratto di cinque anni. L'area scouting coordinata da Moncada ha osservato il ragazzo per diverse settimane, decidendo poi di puntare con forza su Kalulu. Titolare della Francia Under 20, il classe 2000 è un terzino destro che può giocare a sinistra e arriverebbe a Milano come jolly difensivo per la prossima stagione.