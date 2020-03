Calciomercato Milan – Conferma ufficiale: “Ora manca solo la firma”

CALCIOMERCATO MILAN – Suonano come una conferma le parole rilasciate da Scaroni sul futuro del Milan. Ci sarà Rangnick sulla panchina rossonera, anche se è lo stesso Scaroni a parlare di semplici contatti. “Non sono io che mi occupo della parte sportiva, ma ripercorro un po’ la storia di Elliott. Si è trovato proprietario in una situazione in cui non c’era la liquidità per iscriversi al campionato, ha messo in sicurezza il club, ha assunto un manager di profilo internazionale come Gazidis, ha investito 250 milioni sul mercato, ha lanciato il progetto stadio. Gli sforzi compiuti non sono proporzionati ai risultati, però Elliott ce l’ha messa tutta. Gazidis è un professionista assoluto, ho fiducia che nel tempo la sua attività verrà ricompensata. Non conosco Rangnick, se ci sono stati dei contatti, sono molto preliminari. Credo che un conto siano i contatti, che ciascuno è legittimato ad avere, un altro i contratti: assicuro che ipotesi di contratto io non ne ho viste”. E intanto Gazidis continua la sua rivoluzione. Da Donnarumma passando per Ibrahimovic, l’amministratore delegato fa fuori 5 big! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA