Calciomercato Milan – Colpo dalla Premier: arriva a Milanello per 15 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – In vista della prossima sessione di mercato il Milan ha intenzione di acquistare un terzino. Molto probabilmente il nuovo arrivo andrà a prendere il posto i rosa di Davide Calabria, che sembra destinato a salutare i rossoneri. Tra i tanti obiettivi dovrebbe essere tornate in auge un vecchio obiettivo del club meneghino. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, tra i nomi che il Diavolo starebbe attualmente seguendo c'è quello di Djibril Sidibé, difensore dell'Everton in prestito dal Monaco. Il terzino francese sta disputando un buon campionato in Inghilterra da laterale sinistro, ma può giocare anche sull'altra fascia. Il suo nome era uscito anche nell'ultima sessione invernale di mercato per il Milan, adesso torna d'attualità. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro.