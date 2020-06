Calciomercato Milan – Clamoroso Rangnick: addio e Gazidis è senza parole!

CALCIOMERCATO MILAN – Ralf Rangnick e il Milan. Sembrava tutto fatto o quanto meno la strada veniva descritta in discesa. Oggi però arrivano notizie contrastanti, perché il tecnico tedesco è finito nel mirino di una big della Bundesliga. il Borussia Dortmund. I gialloneri a fine stagione dovrebbero separarsi con Favre, attuale guida tecnica del club. E Matthias Sammer, dirigente del Borussia Dortmund, avrebbe già allacciato i contatti con “l’uomo scelto da Elliott” qualche mese fa. Lo stesso Sammer, che può vantare anche un passato da difensore in Serie A, sarebbe un grande sostenitore di Rangnick e queste notizie non fanno akltro che complicare i piani dei rossoneri. Ed esplode il caos a Milanello per lo scontro Gazidis-Ibra: oltre allo svedese, altri 4 big ora sono pronti a lasciare il Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.