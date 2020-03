Calciomercato Milan, clamoroso Gazidis: nel caos arriva il primo colpo!

CALCIOMERCATO MILAN – Ivan Gazidis ha dato vita all’ennesima rivoluzione societaria. Zvonimir Boban è ormai certo dell’addio al Milan ed è in dubbio anche la posizione di Paolo Maldini. Ma guardando al calciomercato, gli obiettivi restano gli stessi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, anche con il cambio dell’assetto societario, il Milan affonderà per Matias Zaracho. Il fantasista argentino del Racing Avellaneda, che ha una clausola rescissoria da 25 milioni, resta uno dei primi obiettivi del Milan. I rossoneri hanno già provato a strappare il giocatore per 15 milioni, ma sembra che ci sarà bisogno di andare avanti nella trattativa. La sensazione è che un accordo a metà strada tra domanda e offerta si possa trovare, con il Milan che acquisterebbe un grandissimo prospetto ad un prezzo decisamente abbordabile. Non sembra dunque da escludere una chiusura anticipata, con un accordo siglato prima dell’apertura ufficiale del calciomercato. E intanto Gazidis continua la sua rivoluzione. Da Donnarumma passando per Ibrahimovic, l’amministratore delegato fa fuori 5 big! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA