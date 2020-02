Calciomercato Milan – Clamoroso dalla Francia: “Ha già firmato col Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – La notizia lanciata qualche giorno fa direttamente da L’Equipe avrebbe del clamoroso. In realtà ve ne stiamo parlando da giorni, ma sembra arrivata una conferma importante. Secondo quanto riportato dal principale quotidiano sportivo francese, il Milan sarebbe pronto alla rivoluzione. Una rivoluzione Made in Germany, con Rangnick che avrebbe addirittura già firmato un contratto con i rossoneri. Nella notizia de L’Equipe non ci sono però dettagli sul ruolo che avrà il tedesco al Milan. Da una parte si pensa a un suo ritorno in panchina, in realtà Rangnick potrebbe prendere in mano la gestione sportiva dei rossoneri. Il lavoro di Maldini e Boban è stato spesso messo in discussione in questi mesi, e Rangnick potrebbe prendere in mano la direzione sportiva. E arriva la notizia definitiva, la società ha deciso: pugno durissimo per tre giocatori, a giugno sarà addio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA