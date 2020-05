Calciomercato Milan – Che affare col Napoli: 30 milioni e si chiude!

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Franck Kessié in rossonero resta in bilico. La società rossonera ha aperto alla possibile partenza dell’ivoriano, ma solo a titolo definitivo. Il club meneghino non ha intenzione di realizzare una minusvalenza, secondo quanto riportato da Tuttosport. Nella finestra di mercato invernale il calciatore è stato corteggiato da diversi club, soprattutto di Premier League, ma la valutazione di 30 milioni, fata dal diavolo, ha rallentato il possibile trasferimento. In estate potrebbero arrivare nuovi apprezzamenti, per l’ex Atalanta. Le ultime indiscrezioni di mercato hanno raccontato di un interesse del Napoli, con Gattuso primo sponsor di Kessié all’ombra del Vesuvio. E Rangnick ha definitivamente fatto fuori un big rossonero: arrivano 30 milioni dalla cessione, al suo posto arriva un top player! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.