Calciomercato Milan – Cento milioni e 3 club coinvolti: operazione perfetta!

CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato sarà Kalidou Koulibaly. Sul centrale del Napoli c'è il forte interesse del PSG, dato che alla fine di questa stagione i francesi perderanno Thiago Silva. L'ex Milan ha il contratto in scadenza con i parigini e difficilmente gli verrà offerta il rinnovo. Leonardo avrebbe individuato nel difensore dei partenopei il rinforzo adatto a sostituire il brasiliano. Nel caso in cui quest'operazione dovesse andare in porto, Aurelio De Laurentiis potrebbe provare a sostituire il senegalese con Alessio Romagnoli, attuale capitano del Milan. Operazione comunque non semplice, non tanto dal di vista economico, la cessione di Koulibaly porterà nelle casse del Napoli molti soldi, quanto più che altro l'intenzione dei rossoneri di non volersi provare a cuor leggero dell'ex Sampdoria. La situazione contrattuale del calciatore con il club meneghino non è delle migliori, ma il Diavolo tenterà di trattenere il giocatore fino all'ultimo. Un'opzione per Gazidis può essere quella di cedere Romagnoli per 40 milioni, riportare a Milanello Thiago Silva con il PSG che per 60 milioni prenderebbe Koulibaly dal Napoli.