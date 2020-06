Calciomercato Milan – Cambia tutto a Milanello: Gazidis ha deciso!

CALCIOMERCATO MILAN – A Torino Simon Kjaer è stato uno dei migliori in campo, autore di una grande prestazione assieme al suo compagno di reparto Alessio Romagnoli. Il centrale danese, sin dal suo arrivo a Milano nella scorso mercato di gennaio, si è conquistato la fiducia di mister Pioli e il posto da titolare. Anche la dirigenza lo apprezza, tanto che si starebbe sempre più convincendo a confermarlo in squadra. Attualmente Kjaer è in prestito al Milan che, qualora volesse riscattarlo, dovrebbe versare circa 3 milioni di euro nelle casse del Siviglia. Il riscatto è ormai quasi sicuro, mentre Mateo Musacchio, finito ai margini della rosa e infortunatosi di nuovo nei giorni scorsi, sta già preparando le valigie. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 ma non ci sarà il rinnovo e, alla fine di questa stagione, verrà ceduto. Ed esplode il caos a Milanello per lo scontro Gazidis-Ibra: oltre allo svedese, altri 4 big ora sono pronti a lasciare il Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.