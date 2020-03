Calciomercato Milan, brutte notizie: Gazidis fa saltare un altro colpo!

CALCIOMERCATO MILAN – La rivoluzione targata Gazidis-Elliott non ha colpito soltanto Zvonimir Boban. Lo stravolgimento dell’assetto societario del Milan sembra essere appena cominciato, e saranno parecchi i risvolti anche sull’area tecnica. In primo piano anche il calciomercato, su cui il club rossonero investirà in maniera diversa, seguendo i nuovi dettami dell’amministratore delegato e della proprietà. Dunque non ci sarà spazio per Nemanja Matic, accostato con insistenza al Milan negli ultimi mesi. Il gigante serbo, che sarebbe potuto essere un ottimo innesto per il centrocampo rossonero, è un over 30 e il suo arrivo non sarebbe in linea con la nuova politica societaria. Inoltre, dall’Inghilterra arrivano notizie che parlano di un possibile rinnovo contrattuale con il Manchester United, che allontanerebbe definitivamente Matic da Milanello. E intanto Gazidis continua la sua rivoluzione. Da Donnarumma passando per Ibrahimovic, l’amministratore delegato fa fuori 5 big! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA