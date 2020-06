Calciomercato Milan – Bocciati Milik e Jovic: sarà lui il nuovo bomber!

CALCIOMERCATO MILAN – Le piste che portano a Luka Jovic del Real Madrid e Arek Milik del Napoli, si sono complicate per il Milan. I due attaccanti sarebbero i preferiti della dirigenza, ma secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport, si iniziano a valutare anche delle alternative. A Milanello quest’estate arriverà una nuova punta, a prescindere sia dal rinnovo di Ibrahimovic che dalla nuova guida tecnica, il diavolo sembra avere le idee molto chiare su questo frangente. Se non sarà possibile “mettere le mani” su un attaccante già affermato come Jovic o Milik, allora si cercherà di prendere un’attaccante giovane. Propio in quest’ottica il quotidiano sportivo ha rilanciato la pista Boadu, il Milan vorrebbe prendere il giovane dell’AZ Alkmaar e per centrare questo obiettivo avrebbe deciso di parlarne con Mino Raiola. Il noto procuratore può vantare anche il diciannovenne, già nel giro della nazionale maggiore olandese, tra i talenti della sua scuderia. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.