Calciomercato Milan – Assalto di Raiola a Maldini: affare quasi fatto!

CALCIOMERCATO MILAN – Mino Raiola potrebbe diventare il grande protagonista del mercato rossonero. Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il procuratore di origini italiane sta provando a chiudere un altro affare con Maldini. Il Milan è in piena rivoluzione, come già detto in questi giorni. Ci saranno diverse cessioni, che porteranno poi ad alcuni acquisti. Già chiusa la questione portiere con l’addio di Reina e l’arrivo di Begovic, ora si pensa all’attacco. E’ ormai chiaro come Jesus Suso sia finito sulla lista dei cedibili. Le sue prestazioni hanno spinto il Milan a prendere in seria considerazione l’ipotesi di cederlo e il giocatore, il quale sembra aver perso il posto da titolare, sta pensando di cambiare aria. Il club rossonero lo valuta circa 25 milioni di euro e, stando a ciò che riferisce Tuttomercatoweb, tra domani e dopodomani dovrebbe esserci un incontro fra la dirigenza e Mino Raiola, da poco diventato il nuovo procuratore dell’esterno spagnolo. E attenzione alla bomba lanciata da SportMediaset in queste ore: al Milan torna Allegri con tre mosse da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA