Calciomercato Milan – Annuncio a sorpresa: all-in su un baby gioiello!

CALCIOMERCATO MILAN – Se ne parla da anni come il nuovo gioiello del calcio italiano, ora il progetto Gazidis gli darà la possibilità di giocare da titolare al Milan. Stiamo parlando di Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 attualmente in prestito al Livorno. Il giovane talento rossonero sta facendo benissimo, e sarà il nuovo fulcro del progetto milanista. Gazidis infatti ha deciso che ci sarà un cambio in porta. Si andrà sul risparmio puntando sul futuro, anche se a partire sarà uno dei giovani più forti d’Europa. Donnarumma lascerà Milanello, sia per esigenze tecniche che economiche. Gigio vuole la Champions, il Milan avrà bisogno di diverso tempo per tornare nell’Europa che conta. In più, l’enorme ingaggio di Donnarumma non rientra nei paletti fissati da Gazidis. Per questo motivo il futuro sorride a Plizzari, pronto a prendere la porta del Milan. E Gazidis si prepara ad aggiungere altri grandi nomi. Il piano è fatto, affari da record per i rossoneri! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA