Uefa, nuove date per le finali di Champions ed Europa League

MILANO – Dopo aver deciso ufficialmente di rimandare l’Europeo all’estate dell’anno prossimo, l’Uefa ha fissato anche delle nuove date per le finali di Champions ed Europa League. Nel caso della Champions, l’atto conclusivo è stato spostato dal 30 maggio al 27 giugno e si svolgerà ad Istanbul. Nel caso dell’Europa League, invece, la finale è ora in programma per il 24 giugno. Ovviamente, entrambe le date potrebbero ulteriormente variare a seconda di come si svilupperà la situazione legata al Coronavirus.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...