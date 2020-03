Uefa, Christillin: “Giusto rinviare gli Europei per far finire campionati e coppe”

MILANO – Evelina Christillin, membro dell’esecutivo Uefa, ha confermato ai microfoni del Mattino che il rinvio degli Europei è un’ipotesi piuttosto concreta: “Stiamo valutiando il rinvio di Euro2020. Non ci sono stati ritardi nelle decisioni, l’Uefa è una confederazione e non avrebbe potuto agire in maniera unilaterale. Non interpreto il pensiero di Ceferin o di altri componenti dell’esecutivo, parlo solo a nome mio e ritengo che sia opportuno far concludere campionati nazionali e coppe europee, rinviando gli Europei al prossimo anno”.

