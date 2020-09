Uefa, Ceferin: “Supercoppa con il pubblico, test fondamentale”

MILANO – In occasione della Supercoppa Europea, che si svolgerà il prossimo 24 settembre a Budapest fra Bayern Monaco e Siviglia, lo stadio verrà aperto al pubblico per il 30%. Sarà quindi la prima partita con gli spettatori allo stadio da quando c’è stata la chiusura per la pandemia. In occasione dell’Assemblea Generale dell’ECA, ne ha parlato direttamente Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa: “Non siamo ancora tornati ad una piena normalità, ma ci stiamo arrivando. Sei mesi fa si è fermato tutto, ma ora stiamo ripartendo. Dobbiamo essere ottimisti, il calcio è forte. La Supercoppa a Budapest sarà un test fondamentale, che ci aiuterà a capire cosa possiamo fare nelle settimane successive”.