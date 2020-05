Uefa, Ceferin: “Serie A? Non credo sia in atto un boicottaggio”

MILANO – Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha commentato ai microfoni del Corriere dello Sport le difficoltà che sta riscontrato l’Italia nell’attuazione di un protocollo che consenta di far ripartire il calcio: “Personalmente non credo a tentativi di boicottaggio da parte del calcio italiano. Il punto è che nessuno vuole essere bollato come irresponsabile e le leghe nazionali stanno redigendo protocolli molto seri che ci proteggeranno, anche se il rischio zero non esiste. Contagi? In alcuni Paesi, come la Germania, ci sono soluzioni più mirate a far riprendere l’attività e non a fermarla anche in caso di nuovi positivi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live