Dalla Francia: l’Europeo sarà rinviato, martedì l’annuncio

MILANO – L’Uefa ha deciso, incredibilmente, di far svolgere le partite di Europa League in programma stasera e valide per l’andata degli ottavi di finale, nonostante l’emergenza Coronavirus sia ormai diventata una vera pandemia. Tuttavia, è stata indetta una riunione in videoconferenza per martedì 17 marzo. Stando a ciò che riporta il famoso quotidiano francese L’Equipe, i vertici dell’Uefa comunicheranno la sospensione delle competizioni europee in corso in questa stagione ed il rinvio ufficiale dell’Europeo in programma a giugno.

