Ceferin: “Uefa contraria alla Superlega, sarebbe noiosissima”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni di SportLab, Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha categoricamente smentito l’ipotesi che venga fatta nascere la tanto discussa Superlega: “Tra noi e le leghe nazionali c’è una forte cooperazione. La Superlega è un’invenzione di alcuni club e di alcuni media soprattutto italiani, non nostra. Sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club che pensano di meritare di vincere più di altri ma che in realtà vincono poco. Non è una discussione seria, queste idee ucciderebbero il calcio. Sono fortemente contrario ad una Superlega”.