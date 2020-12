MILANO – Rinviata di trenta minuti Udinese-Atalanta. Il maltempo si è abbattuto sul Friuli e anche sulla Dacia Arana, dove dovrebbe giocarsi la sfida tra gli uomini di Gotti e quelli di Gasperini. Condizionale d’obbligo perché il rischio di non giocare c’è. Ci sono alcune zone del campo in cui il pallone non rimbalza affatto, tra poco arriverà la decisione definitiva.