Serie A, Cutrone: cambia la formula del riscatto con la Fiorentina

MILANO – Cambia la formula del prestito di Cutrone. Niente più vicoli per la Fiorentina, che non sarà costretta ad acquistare il cartellino dell’ex Milan dal Wolverhampton al raggiungimento di un tetto di presenze, come invece era stato stipulato a gennaio scorso. La seconda avventura di Cutrone in viola non ingrana, il calciatore infatti era per Iachini una seconda scelta, e sembra che con l’arrivo di Prandelli le cose non siano cambiate. In tutto questo c’è anche la scarsa vena realizzativa della squadra viola, che sta portando la dirigenza a riflettere sull’arrivo di un altro attaccante a gennaio.