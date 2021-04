Saelemaekers a Sky Sport: “Terzino? Cambia poco per me”

Ecco le parole di Alexis Saelemaekers a Sky Sport

Redazione Il Milanista

MILANO - Alexis Saelemaerkers è la vera sorpresa della formazione scelta da Stefano Pioli in vista del match di oggi contro la Sampdoria. Stefano Pioli ha infatti deciso di schierare il belga nel ruolo, mai ricoperto in Serie A, di terzino destro. Un impiego non inedito visto che il classe '99 in Nazionale gioca proprio esterno basso. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Sulla classifica: "Pensiamo partita dopo partita, vedremo alla fine dove saremo. Dovremo fare di tutto per arrivare più in alto possibile".

Sul ruolo: "Per me non cambia niente, darò il massimo ovunque il mister mi dica di giocare".

Gabbiadini a Sky Sport

Anche l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini è intervenuto all'emittente satellitare nel prepartita. Ecco le sue parole:

Sugli infortuni: "E' stata un'annata difficile per me ma fa parte del calcio, adesso sto rientrando, spero di non fermarmi più".

Sulla Samp: "Devo tanto a questa società, sono molto contento di quello che abbiamo fatto, è un qualcosa di importante"