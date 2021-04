Qui Milanello – Il report della giornata

Ecco il report della giornata odierna

Certo l'avversario non è dei più facili visto che la formazione volerà a Roma per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi, che questa sera sarà impegna al Diego Armando Maradona contro il Napoli dell'ex Gennaro Gattuso.

E il Milan potrebbe giocare questa partita da terza della classe. Infatti questa l'Atalanta, quarta in classifica, potrebbe mettere la freccia e superare il Milan qualora dovesse, sempre allo Stadio Olimpico, battere la Roma. I bergamaschi hanno 64 punti, ovvero due in meno dei rossoneri e qualora dovessero uscire con il bottino pieno dal match contro i giallorossi, il sorpasso sarebbe compiuto. E chissà che a fine stagione i punti persi contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi possano pesare sulla classifica finale visto come le inseguitrici sentono l'odore del sangue dei rossoneri.

Subito al lavoro la squadra di Mister Pioli per preparare la gara in trasferta contro la Lazio. Lavoro di scarico in palestra per i titolari scesi in campo mercoledì sera a San Siro. Lavoro sul campo per il resto del gruppo.