Pirlo: “Da Lucescu ad Ancelotti, ecco i miei maestri”

MILANO – Intervistato dalla Uefa, Andrea Pirlo, ex centrocampista rossonero oggi allenatore della Juventus, ha parlato di questi primi mesi in panchina: “Diventare allenatore per me è stato automatico dopo la carriera da calciatore. Ho iniziato a studiare da tecnico quando mi sono ritirato e la passione si è ulteriormente alimentata giorno dopo giorno. Il mio modello? Ho avuto tanti maestri, di livello altissimo: da Lucescu ad Ancelotti, passando per Allegri e Conte. Vorrei prendere qualcosa da ognuno di loro. Anche Guardiola è un esempio, ma penso lo sia per ogni allenatore”.