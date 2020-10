Percassi: “Questa è l’Atalanta migliore di sempre. Ma non si parli di Scudetto…”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni de L’Eco di Bergamo, Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha elogiato la sua squadra, pur provando a spegnere le voci sullo Scudetto: “Quella di quest’anno è l’Atalanta più forte di sempre. Non ricordo tanti giocatori così importanti tutti insieme e con tutta questa qualità. Abbiamo due guide: Gasperini in panchina e Gomez in campo. Loro saranno atalantini e bergamaschi a vita. Scudetto? Non credo sia l’anno giusto. Molte squadre si sono rinforzate. Noi dobbiamo giocare sempre per vincere, poi a primavera vedremo dove saremo”.