MILANO – Tuttosport riporta come Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, guariti dal Coronavirus, siano tornati ad allenarsi con il Napoli. Una buona notizia viste i tanti casi positività al Covid-19, in Serie A. Mister Gattuso quindi ritrova i due calciatori in preparazione della sfida europea contro la Real Sociedad.