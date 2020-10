Notizie Serie A – Un’altra positività tra le fila dello Spezia

MILANO – “Lo Spezia Calcio comunica che il tampone al quale è stato sottoposto questa mattina il calciatore Giulio Maggiore, in isolamento fiduciario fin dal suo rientro alla Spezia dal ritiro della Nazionale Under 21, ha dato esito positivo al Covid-19. Attualmente asintomatico, il centrocampista spezzino, che non è mai più entrato in contatto con il gruppo squadra o con altri membri del Club dal termine della partita con il Milan del 04 ottobre scorso, dovrà sostenere ora un periodo di quarantena, come sancito dai protocolli sanitari nazionali“.

Questo il comunicato dello Spezia, sulla positività di un calciatore tra le fila della squadra ligure.