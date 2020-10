Notizie Serie A – UFFICIALE Depaoli nuovo rinforzo dell’Atalanta

MILANO – Arriva l’ufficialità di un nuovo colpo in entrata in casa Atalanta. La squadra nerazzurra, infatti, ha deciso di rinforzarsi con l’arrivo di Fabio Depaoli, dalla Sampdoria. L’esterno destro si trasferisce a Bergamo con la formula del prestito con diritto di opzione in favore della squadra di Gasperini.

Ecco il comunicato della Sampdoria:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all’Atalanta B.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli.