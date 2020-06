Notizie Serie A – Spadafora: ” Calcio in chiaro? Siamo a buon punto”

MILANO – Il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare della Serie A. Questa volta ha utilizzato il suo profilo Facebook per una nuova diretta. Ecco che cosa ha detto sulla possibilità di vedere le partite del massimo campionato di calcio italiano, in chiaro.

: «Siamo a buon, e per questo devo ringraziare il mio ufficio. Ci sarà un accordo importante tra le parti che risolverà questa questione. Ovviamente non riguarderà tutte le partite, ma soltanto alcune, ma questo sarebbe già un grande risultato, viste le tante voci da mettere d’accordo. C’è Sky, poi la Rai, Mediaset e Dazn, non è una partita facile».

