Notizie Serie A – Spadafora a colloquio con Sky per le partite in chiaro

MILANO – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e l’amministratore delegato di Sky Ibarra si incontreranno per parlare del tema legato alle partite in chiaro. Come riporta il Corriere dello Sport. Le ultime indiscrezioni raccontato di come l’ipotesi legata al canale “Diretta Gol” stia perdendo quota, ma qualche partita potrebbe essere trasmessa ugualmente, senza aver sottoscritto un contratto con l’emittente satellitare o con Dazn. Segnali positivi quindi, l’intento del Ministro è quello di mettere mano sulla “Legge Melandri”, con una sospensione, legata al periodo post pandemia. Rai e Mediaset, però, chiedono di più. Le due aziende vorrebbe almeno la possibilità di trasmettere gli highlights dei match, subito dopo il triplice fischio del direttore di gara, cosa non prevista oggi.

