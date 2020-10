Notizie Serie A – Mercato: Piatek va alla Fiorentina?

MILANO – La Fiorentina non rinuncia all’idea Piatek. La società gigliata ha individuato nella punta, attualmente all’Herta Berlino, il profilo adatto con cui rinforza il suo reparto offensivo. L’intenzione è quella di riportare in Serie A il polacco, ex attaccante di Milan e Genoa, e nei prossimi giorni presenterà un’offerta di prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 20-25 milioni di euro. La Fiorentina quindi non cambia idea, Piatek è sempre in cima alla ‘lista dei desideri’. Vista anche la prova incolore fornita da Vlahovic contro l’Inter, nell’ultima giornata di campionato.

Inoltre l’arrivo dell’attaccante polacco potrebbe diventare realtà, se la cessione di Federico Chiesa, obiettivo di mercato anche del Milan, alla Juventus dovesse andare in porto.