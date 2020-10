Notizie Serie A – Marchetti guarito dal Covid-19, il suo messaggio

MILANO – Federico Marchetti è finalmente guarito dal Covid-19. Il portiere è risultato negativo agli ultimi due tamponi per il Coronavirus. L’estremo difensore del Genoa, sui suoi profili social, ha voluto lanciare un messaggio. Ecco le sue parole.

“Finalmente negativo. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte. Rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti! Da oggi visite e poi non si molla un ca***!“.