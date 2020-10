Notizie Serie A – Lazio possibile nuovo focolaio Covid-19

MILANO – Escalante, Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha e Armini. Questo sono gli undici calciatori della Lazio, che questa mattina non hanno preso parte allenamento, in vista della gara di Champions League contro il Club Brugge. Come riportano Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport, c’è il rischio che tra le fila dei biancocelesti ci sia un nuovo focolaio Covid-19. Il virus continua a imperversare anche in Serie A e mister Inzaghi rischia di andare a giocare in Belgio, domani, con la squadra decimata. Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira, sono i giocatori che hanno effettuato il tampone per il Coronavirus richiesto dall’Uefa. E sono gli unici, se l’esito sarà negativo, che hanno margine di recupero per la gara europea, secondo la ‘Rosea‘.