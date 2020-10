Notizie Serie A – Genoa, scoppia anche la grana Schone

MILANO – Scoppia anche il caso Lasse Schone in casa Genoa. Non ci sono solo i casi di Coronavirus tra i rossoblù a creare scompiglio. L’agente dell’ex Ajax ha parlato a Voetbal International. Ecco le sue parole.

: “Abbiamo già parlato questa settimana, ma non lasceremo andare le cose. Lasse è stato trattato in maniera scandalosa. Gli accordi tra il giocatore e la società sono stati violati e questa storia va avanti da troppo tempo. Per noi adesso è il momento di agire. Ci stiamo muovendo a livello legale, la Fifa e il Cas hanno già analizzato caso simili“.