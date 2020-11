Notizie Serie A – Gattuso vicino al rinnovo con il Napoli

MILANO – Il Corriere dello Sport, ha riportato le ultime novità sul futuro di Gennaro Gattuso. L’ex calciatore e tecnico del Milan, oggi sulla panchina del napoli, sta facendo davvero molto bene in Serie A, in questa stagione con i partenopei. Tanto che De Laurentiis ha già iniziato le manovre per arrivare al rinnovo con l’allenatore. Altri due anni ‘”all’ombra del Vesuvio” per Gattuso, questa sembra essere la strada presa, almeno secondo quanto riporta il quotidiano sportivo. Una possibile blindatura fino al 2023 quindi per l’ex numero otto rossonero.