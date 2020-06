Notizie Serie A – Galliani: “Vado a piedi dal Brianteo a San Siro”

MILANO – Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan è intervenuto sulle frequenze di Radio Rai. E ha parlato degli obiettivi del suo Monza. Ecco che cosa ha detto.

: «Vogliamo puntare subito alla promozione in Serie A. E per questo sono pronto a tutto, a qualsiasi tipo di fioretto. Anche ad andare a piedi dal Brianteo a San Siro. Sono un grande tifoso del Monza, dato che è la mia città, ripeto sono pronto a tutto. La ripartenza del calcio? Merito di Gravina, adesso però è tempo di riportare i tifosi allo stadio».

