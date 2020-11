Notizie Serie A – Fiorentina, panchina a rischio: Iachini trema

MILANO – La panchina di mister Iachini traballa e la partita contro persa contro la Roma non ha fatto altro che aumentare i dubbi sull’allenatore dei viola. Come riporta il porta TMW, sono ore caldissime per la società gigliata che sta pensando se procedere con l’attuale guida o se operare il primo esonero in questa stagione della Serie A. Se dovesse arrivare la separazione Aquilani, tecnico della Primavera dovrebbe prendere il comando della prima squadra, fino all sosta, per poi scegliere una nuova figura in grado di guidare la Fiorentina fino al termine della stagione. Tanti i nomi che circolano in queste ore, dal Montella, alla possibile terza chiamata in viola, a Sarri. Da profili di D’Aversa, a quello di Ballardini. All’orizzonte ci sarebbe anche la possibile operazione nostalgia, con Cesare Prandelli pronto a tornare nella piazza che lo fece diventare ‘grande’. Fino a Walter Mazzarri, fermo dopo l’avventura al Torino. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare conferme o smentite. Iachini sembra appeso a un filo.