Notizie Serie A – Due nuove positività al Covid-19 tra Inter e Atalanta

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Ruslan Malinovskyi è risultato positivo al Covid-19, lo ha comunicato la Federcalcio ucraina. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Anche Aleksandar Kolarov è stato fermato dal Coronavirus, probabilmente anche questo caso, come per Brozovic, è una delle conseguenze della positività di Vida in nazionale. Ecco il comunicato della squadra nerazzurra.

FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale.

Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.