Notizie Serie A – Dalla Spagna: Ronaldo ancora positivo al Covid-19

MILANO – Arrivano notizie dalla Spagna, am confermate anche dai media nostrani, su Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è sottoposto ad un nuovo tampone per il Coronavirus, che ha dato esito positivo. Niente fare quindi per l’attaccante, che a questo punto rischia seriamente di saltare la gara di Champions League contro il Barcellona di Messi. Cristiano Ronaldo è stato contagiato mentre si trovava con la sua nazionale e ha saltato gli ultimi impegni sia in Serie A, che in ambito europeo.