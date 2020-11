Notizie Serie A – Caos e contagi, la Figc mette mano al protocollo

MILANO – La situazione in Serie A è sempre avvolta nel caos, con i tamponi per Coronavirus che tengono sempre banco, oltre alle tante nuove positività al Covid-19. La Figc però è pronta ad apportare importanti modifiche al protocollo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. I test ai calciatori potrebbero venir affidati ad un’ unica struttura e in questo caso la Synlab resta la favorita. In caso di nuove positività, invece, un solo luogo di isolamento per tutti i giocatori della squadra. Scelte che in questo momento appaiono davvero necessarie, per garantire il regolare svolgimento del campionato.