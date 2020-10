Notizie Serie A – Atalanta-Sampdoria 1-3, Anche Gasp vittima di Ranieri

MILANO – Quagliarella, Thorsby e Jankto piegano l’Atalanta e la Sampdoria vince la terza gara di fila in Serie A. Vittime del ruolino di marcia blucerchiato: Fiorentina, Lazio e proprio al squadra di Gasperini. Ottimi risultati e in un certo senso inaspettati che certificano la crescita degli uomini di Claudio Ranieri, che adesso non hanno più voglia di fermarsi. La Sampdoria spreca anche un calcio di rigore nel primo tempo, cosa che invece non fa Zapata, che accorcia le distanze per i nerazzurri.

Tabellino marcatori: Quagliarella 13′, Thorsby 59′, Zapata 80′, Jankto 92′