Notizie Serie A – Atalanta, salta la conferenza di Gasperini

MILANO – Il Coronavirus continua a mettere in seria difficoltà il calcio e la Serie A. Salta la conferenza di Gian Piero Gasperini, ancora una volta, e sempre a causa del Coronavirus. C’è infatti un nuovo caso sospetto tra le fila della società nerazzurra. Si tratta di un membro dello staff tecnico, assistente dell’allenatore atalantino. Si tratta, infatti, di Cristian Raimondi ex calciatore dei bergamaschi e oggi all’interno del parco preparatori della società di Percassi. Tutti adesso in casa nerazzurra si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi.