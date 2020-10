Notizie Serie A – Annullata conferenza Gasperini causa Coronavirus

MILANO – Annullata la conferenza di Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta avrebbe dovuto parlare ai giornalisti, in vista della gara contro il Cagliari, prevista per domani all’ora di pranzo. Una nuova positività al Coronavirus però ha colpito la squadra bergamasca, che adesso dovrà sottoporsi ad un nuovo ciclo di tamponi.

Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.

Questo il comunicato della società del presidente Percassi, su questa vicenda. Adesso anche Lazio però dovrebbe sottoporsi a nuovi accertamenti clinici, dato che mercoledì scorso è andata in scena la partita, proprio tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Gasperini, allo stadio Olimpico di Roma.