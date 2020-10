Notizie Milan – Mercato: Juric non si fa illusioni su Pessina

MILANO – Pessina è ancora nella testa di Ivan Juric. l’allenatore dell’Hellas Verona, infatti ha allenato il giocatore nella passata stagione e lo rivorrebbe in gialloblù. Lo stesso giocatore, ora all’Atalanta, è stato anche un obiettivo di mercato del Milan.

Il tecnico croato è tornato a parlare proprio di Pessina in conferenza stampa: “È un giocatore dell’Atalanta. Poi io magari mi faccio illusioni, perché ci ha dato tanto e gli voglio bene. Ma è giusto che l’Atalanta faccia i suoi interessi. Non so quale sia la percentuale”.